Liverpool-Everton il pronostico di Premier League | derby da GOL e non solo

Dopo un weekend di riposo, per lasciar spazio ai quarti di finale di FA Cup, torna sotto le luci dei riflettori la. Il campionato inglese sta entrando nella sua fase conclusiva, con la 30° giornata pronta a prendere il via già oggi 1 aprile. Domani, invece, ci saranno ben 6 partite, di cui una cruciale per quanto concerne il 1° posto e la lotta per non retrocedere. Stiamo parlando deldel Merseyside traed, in programma alle ore 21:00 ad Anfield. L’andata è terminata 2-2, regalandoci grande spettacolo. I Reds desiderano mettere in cascina 3 punti pesanti, per avvicinarsi sempre di più alla conquista del titolo. Gli ospiti, invece, vogliono fermare nuovamente i rivali e dar prova di avere quel qualcosa in più per sfuggire allo spettro retrocessione.L’andamento diedReduce dalla sconfitta per 2-1 in finale di Carabao Cup con il Newcastle, ilsta vivendo un momento di flessione, dopo aver premuto sull’acceleratore per tutta la stagione.