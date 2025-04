Inter-news.it - LIVE – Tutte le dichiarazioni di Conceicao in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter

risponderà alle domande dei giornalisti presenti indi, semifinale di andata di Coppa Italia. Ledell’allenatore verranno seguite in tempo reale da-News.itINDILa vede come l’ultima spiaggia?Dobbiamo pensarepartita in sé, non ad altre situazioni. Dopo, è chiaro, vincere la Coppa Italia rappresenta la strada più immediata per andare in Europa. In Campionato avremo altre partite da fare e vincere.Come stanno Loftus-Cheek e Thiaw? Può essere la notte di Leao?Il gruppo sta bene, qui ci sono solo calciatori disponibili. Oggi abbiamo svolto un lavoro differenziato, poi uno più tattico. Tutti quelli che sono qui possono giocare. Dopo la partita è sempre facile parlare, noi andiamo avanti così.