Inter-news.it - LIVE Trabzonspor-Inter Youth League 0-0: via al secondo tempo! Nessun cambio

Primavera è la partita valida per i quarti di finale di UEFA: segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri non sbaglia ancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 17 dall’?enol Güne? Spor Kompleksi di Trabzon.PRIMAVERA, UEFA(ore 17) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP52? Alexiou a terra per un durissimo scontro di gioco di Baskan che cade con la spalla proprio sul volto del capitano dell’Primavera. Tanto, forse fin troppo agonismo in campo soprattutto da parte dei turchi49? Erroraccio di Zanchetta in fase di impostazione, regala la palla agli avversari. Sul tiro fortunatamente c’è Topalovic sulla traiettoria e palla in calcio d’angolo46?vento in ritardo di Spinacce, viene ammonito.