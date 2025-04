Inter-news.it - LIVE Trabzonspor-Inter Primavera 0-0: tanti scontri e interruzioni!

è la partita valida per i quarti di finale di UEFA Youth League: segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri non sbaglia ancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 17 dall’?enol Güne? Spor Kompleksi di Trabzon., UEFA YOUTH LEAGUE (ore 17) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP23? Prova a farsi avanti ilche fin qui si è visto poco, se non per i duridi gioco. Alexiou è un muro e devia la palla in calcio d’angolo, il primo per i turchi20? Nuovaruzione di gioco, purtroppo si tratta del terzo scontro di testa tra due giocatori avversari. L’arbitro richiama ancora l’attenzione dello staff medico. Questa volta il fallo è di Alexiou su Duymaz18? Topalovic si costruisce bene lo spazio per tentare il tiro dalla distanza, ma la palla arriva facile tra le braccia del portiere turco14? Punizione in favore deldopo un fallo commesso da Garonetti11? Altra breveruzione del gioco dopo l’vento dello staff medico, contrasto di gioco tra Malkocoglou e Spinaccè8? La prima conclusione è dell’con Mattia Mosconi che si è accentrato e ha calciato forte, si oppone Colak.