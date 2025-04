Inter-news.it - LIVE Trabzonspor-Inter Primavera 0-0: comincia la partita di Youth League!

è lavalida per i quarti di finale di UEFA: segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri non sbaglia ancora un colpo e cercano la qualificazione al prossimo turno. Calcio d’inizio alle ore 17 dall’?enol Güne? Spor Kompleksi di Trabzon., UEFA(ore 17) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP11? Altra breveruzione del gioco dopo l’vento dello staff medico, contrasto di gioco tra Malkocoglou e Spinaccè8? La prima conclusione è dell’con Mattia Mosconi che si è accentrato e ha calciato forte, si oppone Colak. Primo calcio d’angolo dellaper i nerazzurri6? Fase di studio da parte delle due squadre, il clima è infuocato e il pubblico delle grandi occasioni! L’prova un po’ a rompere il pressing della squadra turca con un lungo giro-palla3? Tutto esaurito allo stadio Senol Günes Spor Kompleksi! Tifo già caldissimo, fischi quando il possesso palla è per l’