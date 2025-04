Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:13 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta didi primo turno dell’ATP 250 di. Poco meno di 20all’ingresso in campo dei due tennisti.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi primo turno dell’ATP 250 ditra Lucae l’ungherese Marton. Terzo confronto diretto nell’arco di poco più di un mese tra i due, con la situazione ferma sull’1 pari. Il vincente della sfida troverà al secondo turno l’argentino Mariano Navone, che all’esordio ha eliminato in tre combattuti set il serbo Laslo Djere., ventunenne pesarese di origini partenopee, si presenta all’appuntamento con il primo torneo stagionale su terra rossa a margine di 4 sconfitte consecutive. Issatosi fino ai quarti di finale dell’ATP di Dubai il marchigiano ha poi raccolto le briciole nella trasferta sul veloce outdoor americano e dovrà difendere la top 100 del ranking cercando risultati sostanziosi sul rosso europeo.