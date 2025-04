Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 3-6 1-6, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: sconfitta pesante per il marchigiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:48 Poco più di un’ora e 15 minuti bastano al magiaro per eliminare un fallosissimo. L’azzurro deve cancellare immediatamente questo KO in vista dei prossimi appuntamenti.MARTONb. LUCA6-3 6-1. Finisce qui, con il dritto delout di metri.per Luca all’esordio sul rosso.40-30 Match point. Arriva la stecca con la risposta di rovescio dell’azzurro.30-30 Gran seconda di servizio dell’ungherese.15-30 Si ferma sul nastro il dritto inside out di.0-30 Altro errore di dritto da parte di.0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del magiaro.5-1 Doppio break. Dritto inside in vincente dell’ungherese, che serve ora per il match.15-40 Due palle del doppio break