Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 3-6 1-4, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: set e break di margine per il magiaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Game. Sulla riga il dritto lungolinea del, che conferma il.40-30 Servizio e dritto in contropiede a segno per.30-30 Ottimo rovescio in avanzamento dell’ungherese.15-30 Dritto lungolinea e comodo tocco in contropiede siglato dal marchigiano.15-15 Risposta di rovescio aggressiva di.15-0 Ancora una volta il nastro mette nei guai il pesarese.3-1. Disastroso schiaffo al volo di dritto dell’azzurro.40-AD Palla. Gran dritto inside in dell’ungherese.40-40 A metà rete il dritto del. Parità.30-40 Palla. In corridoio il rovescio incrociato del marchigiano.30-30 Dritto vincente lungolinea di Luca.15-30 Il nastro respinge la smorzata di rovescio dell’ungherese.