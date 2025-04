Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 3-4, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: arriva il break del magiaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Non passa il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro.0-15 Palla corta di dritto e volèe a segno per l’ungherese.5-3 Game. Battaglia di rovesci in back chiusa dall’errore di, che serve ora per restare nel set.40-15 Altra gran smorzata di rovescio del.30-15 Ottima costruzione del punto da parte del pesarese, che comanda con il dritto.30-0 Servizio e dritto inside in vincente di.15-0 Servizio vincente dell’ungherese.4-3. Ancora una volta il nastro spinge out il dritto dell’azzurro.30-40 Di un soffio largo il dritto incrociato stretto del.15-40 Due palle. Il nastro allunga in corridoio il passante di dritto di.15-30 Si ferma sul nastro stavolta il dritto di Luca.