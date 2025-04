Oasport.it - LIVE Nardi-Fucsovics 2-1, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: prime fasi dell’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 E’ lungo stavolta il dritto dell’ungherese.15-0 Servizio e dritto lungolinea a bersaglio per il magiaro.2-1 Game. Non passa la risposta di dritto di.40-30 Costruzione del punto impeccabile del marchigiano, che si procura la chance del 2-1.30-30 Di un soffio in corridoio il dritto incrociato dell’ungherese.15-30 Servizio vincente dell’azzurro.0-30 Scambio vissuto sulla diagonale del rovescio chiuso dall’errore di.0-15 Perfetta la smorzata di rovescio del magiaro.1-1 Gamecolpisce male la risposta di dritto e torna alla battuta.40-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di.40-15 Servizio in kick vincente dell’ungherese.30-15 Primo doppio fallo di.30-0 Si spegne in rete il dritto in chop difensivo dell’azzurro.