Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 2-2, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel terzo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00: Lascardina la guardia centrale azzurra e tiene una stone adopo 8 tiri del quarto end22.58: Una stone scozzese adopo 4 tiri del quarto end22.51: bene Retornaz che trova la bocciata e piazza due stone azzurre a, l’conquista la parità: 2-222.43. Due stone azzurre aquando mancano gli ultimi 4 tiri delend22.39: Sempre stone scozzese adopo 8 tiri ma con due stone azzurre nella casa22.36: Stone scozzese acon guardia centrale dopo i primi 4 tiri delend22.32: Nessun problema per Mouat a trovare la bocciata che regala i primi due punti alla: 0-222.27: Mosaner non sfrutta l’errore di Hardie che aveva lasciato una sola stone scozzese nella casa, sbaglia la bocciata e lascia apre la strada per il gioco da 2 punti degli scozzesi22.