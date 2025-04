Oasport.it - LIVE Bellucci-Kotov, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: tra poco tocca all’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:40 Virtanen-Altmaier 6-2, 5-7! Si prolunga l’attesa per il lombardo.13:43 Buon pomeriggio amici di OA Sport: Virtanen-Altmaier 6-2! Poi Mattia!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della partita di primo turno dell’ATP 250 di(MAR) che vede contrapposti l’azzurro Mattiae il russo Pavel.Esordio complicato per l’azzurro, che viene da un periodo non esaltante dopo che si è preso di forza un posto stabile nei primi 100 del mondo nel mese di febbraio a suon di exploit. Dopo la semifinale di Rotterdam infatti il giovane talento di Busto Arsizio ha subito due eliminazioni pesanti nei 1000 americani per mano di Watanuki in qualificazioni e Tseng al 1° turno di Miami. Prima c’era stato anche l’amaro esordio ad Acapulco quando non sfruttò 4 match point prima di cedere a Davidovich.