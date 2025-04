Oasport.it - LIVE Bellucci-Kotov, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: lombardo in campo tra pochi minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:40 E allora, dopo un po’ di attesa, ecco che Mattiapuò fare il suo esordio nell’ATP 250 marocchino. Un torneo che potrebbe riservare ottime cose al, visto che il rivale odierno non è impossibile da battere sulla terra. Al prossimo turno ci sarebbe poi il vincente tra Pierre-Hugues Herbert e il terraiolo albiceleste Fede Coria.15:40 Virtanen b Altmaier 6-2, 5-7, 7-6(3)! Trainil!14:40 Virtanen-Altmaier 6-2, 5-7! Si prolunga l’attesa per il.13:43 Buon pomeriggio amici di OA Sport: Virtanen-Altmaier 6-2! Poi Mattia!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della partita di primo turno dell’ATP 250 di(MAR) che vede contrapposti l’azzurro Mattiae il russo Pavel