Oasport.it - LIVE Bellucci-Kotov 6-4, 5-4, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 GRAN PRIMA!!40-A Esce il rovescio difensivo, attenzione.40-40 Clamorosa riga con il dritto di!40-30 Lungoooo il dritto di dopo uno scambio mozzafiato!30-30 Servizio slice e dritto vincente in contropiede!15-30 Grande Ace: curva mancina al centro, nono!0-30 Attenzione, doppio fallo (3°)!0-15 Dritto didopo il servizio fuori, non impossibile.5-4 Ai vantaggi si salva, per ora, il giocatore russo.A-40 Con la smorzata improvvisa.40-40 Risposta vincente di dritto!!!40-30 Servizio vincente.30-30 Stecca di dritto il russo!30-15 Palla corta vincente, un’altra!30-0 Dritto scarico e in rete del lombardo.15-0 Ace (3°) di seconda.5-3 A quindici, con un bel rovescio vincente!40-15 Gran prima slice!!30-15 Bene con il cross ad aprire il campo di dritto Mattia!15-15 Sbaglia però il dritto d’entrata