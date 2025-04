Oasport.it - LIVE Bellucci-Kotov 6-4, 2-1, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro a inizio 2° set e fisio in campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:03 Medical timeout partito, non abbiamo cognizione di causa non avendo primi piani o microfoni a disposizione.inè una vecchia volpe del circuito, seppur sia abbastanza ‘nuovo’ a questilli.2-1 Lungo il rovescio difensivo in corsa e in salto del russo, vola la racchetta e c’è anche il!40-A Palla corta a corto di fiato, larga, di.40-40 Lungo di poco il lob di rovescio.40-A Palla corta e passantino stretto di rovescio: con qualità l’azzurro!40-40 No, brutto errore di dritto.30-40 FAVOLOSA coppia di recuperi in corsa di, sempre più forti e sempre più profondi. Portato via dal!30-30 Con il dritto si salva per ora.15-30 Errore di dritto del russo in palleggio.15-15 Prima vincente!0-15 Clamorosa corsa in avanti e lob di tocco di! Numero!1-1 A quindici Mattia!40-15 Largo il dritto.