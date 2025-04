Oasport.it - LIVE Bellucci-Kotov 3-4, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: ripreso il russo nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 A quindici ilcon un altro rovescio sbagliato.40-15 Lungo il rovescio difensivo, che tante gioie aveva dato prima.30-15 Servizio e benedizione.15-15 Ace di seconda. Primo di.0-15 Gran rovescio lungoriga dell’azzurro e benedizione!3-3 A quindici l’azzurro:!40-15 Il dritto di!30-15 Meravigliosa smorzata in controtempo!15-15 Sbaglia di rovescio l’azzurro.15-0 Ace (2°)!2-3 Errore die contro break!15-40 Prima vincente.0-40 Errore di dritto!!0-30 Riga con la risposta di dritto!0-15 Sbaglia il rovescio difensivo.1-3 Servizio e dritto.40-0 Ace (1°)!30-0 Servizio vincente.15-0 Parte bene in questo che già è un game dentro o fuori.3-0 Con dei vantaggio conferma il break