LIVE Alba Blaj-Novara, Finale CEV Cup volley femminile in DIRETTA: piemontesi per alzare il trofeo in Romania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella gara di ritorno delladi Cev Cup2024-2025 di pallavolo trae Igor Gorgonzola. Due set dividono la Igor Gorgonzoladalla sua terza Coppa Cev, il quartointernazionale della storia. Levogliono completare la loro settimana magica sul campo dell’, battuta 3-1 nella gara di andata. In mezzo l’impresa della stagione per la squadra di Lorenzo Bernardi, che ha sconfitto 3-0 Conegliano, infliggendo la prima battuta d’arresto della stagione alle venete, che arrivavano da 50 successi a fila.È dunque unacarica a palla quella che si appresta ad affrontare la trasferta in terra rumena. La partita di andata ha detto che tra le due squadre la differenza c’è e si vede, ma attenzione perché la squadra rumena in casa si trasforma e perchénon deve mai perdere la concentrazione: la squadra piemontese ha la caratteristica di calare vistosamente (è capitato anche all’andata) non appena abbassa leggermente la soglia dell’attenzione, per cui nulla è già scritto, anche se basteranno due set alla Igor Gorgonzola peril, che impreziosirebbe una stagione che qualche soddisfazione l’ha già regalata.