Oasport.it - LIVE Alba Blaj-Novara, Finale CEV Cup volley femminile in DIRETTA: piemontesi per alzare il trofeo in Romania

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49:ha raggiunto ladi Cev Cup dopo un lungo percorso che ha visto la squadra di Lorenzo Bernardi eliminare in sequenza l’LKS Lodz, il Kuzey Boru Genclik, il Maritsa Plovdiv e il THY Istanbul.16.46: È dunque unacarica a palla quella che si appresta ad affrontare la trasferta in terra rumena. La partita di andata ha detto che tra le due squadre la differenza c’è e si vede, ma attenzione perché la squadra rumena in casa si trasforma e perchénon deve mai perdere la concentrazione: la squadra piemontese ha la caratteristica di calare vistosamente (è capitato anche all’andata) non appena abbassa leggermente la soglia dell’attenzione, per cui nulla è già scritto, anche se basteranno due set alla Igor Gorgonzola peril, che impreziosirebbe una stagione che qualche soddisfazione l’ha già regalata.