Oasport.it - LIVE Alba Blaj-Novara 0-3, Finale CEV Cup volley femminile in DIRETTA: è trionfo per l’Igor Gorgonzola! Tolok match winner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.34: Seconda Coppa europea per l’Italia in questa stagione al! Lo vinceespugnando con un 3-0 bugiardo visto il grande equilibrio in campoi ma meritato.decisiva nei primi due set che hanno regalato il successo alla Igor26-28 In rete il tocco di Valkova di seconda intenzione evince 3-0!26-27 Out Felix Costa in pipe26-26 Diagonale di Alsmeier da zona 426-25 La pipe di Krasteva25-25 Out Krasteva da zona 425-24 Mano out Felix Costa da zona 424-24 Errore al servizio24-23 La slash di Ferreira Leao23-23 Diagonale di Mims da zona 223-22 Muro Felix Costa22-22 Vincente Krasteva da zona 221-22 Errore al servizio21-21 Vincvente Kockarevic da zona 220-21 Out Kockarevic da zona 420-20 Out Alsmeier da zona 419-20 Ace Valkova18-20 Muro Kharchenko17-20 Vincente Krasteva da zona 416-20 Errore di Ruban da zona 416-19 Vincente Squarcini16-18 Diagonale stretta di Ruban da zona 415-18 Murooooooooooooooooooooo Squarciniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii15-17 murooooooooooooooooooo Squarciniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii15-16 Vincente Mims da seconda linea15-15 Mano out Squarcini in primo tempo15-14 Mano out Felix Costa da zona 414-14 Diagonale di Mims da seconda linea14-13 Diagonale di Villani da zona 414-12 Diagonale stretta di Mims da zona 214-11 Parallela di Krasteva da zona 213-11 Vincente il tocco di Mims da zona 213-10 Errore al servizio12-10 Diagonale Alsmeier da zona 412-9 Parallela di Ruban da zona 211-9 Errore al servizio11-8 Vincente Ruban da zona 410-8 Invasione10-7 Parallela di Ruban da zona 49-7 Primo tempo Squarcini9-6 Out Mims da zona 28-6 Errore al servizio7-6 Mano out Mims da zona 27-5 Primo tempo Ferreira Leao6-5 Murooooooooooooooooo Miiiiiiiiiiiiiims6-4 mano out Kockarevic da zona 25-4 Pallonetto di Felix Costa4-4 Primo tempo Kharchenko3-4 Pallonetto vincente di Mims da zona 23-3 Out Rotar da zona 23-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Alsmeieeeeeeeeeeeeeer3-1 Palla spinta di Mims da zona 23-0 La pipe di Ruban2-0 Muro Kharchenko1-0 Muro di Kharchenko.