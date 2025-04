Oasport.it - LIVE Alba Blaj-Novara 0-2, Finale CEV Cup volley femminile in DIRETTA: è trionfo per l’Igor Gorgonzola! Tolok implacabile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-11 Vincente il tocco di Mims da zona 213-10 Errore al servizio12-10 Diagonale Alsmeier da zona 412-9 Parallela di Ruban da zona 211-9 Errore al servizio11-8 Vincente Ruban da zona 410-8 Invasione10-7 Parallela di Ruban da zona 49-7 Primo tempo Squarcini9-6 Out Mims da zona 28-6 Errore al servizio7-6 Mano out Mims da zona 27-5 Primo tempo Ferreira Leao6-5 Murooooooooooooooooo Miiiiiiiiiiiiiims6-4 mano out Kockarevic da zona 25-4 Pallonetto di Felix Costa4-4 Primo tempo Kharchenko3-4 Pallonetto vincente di Mims da zona 23-3 Out Rotar da zona 23-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Alsmeieeeeeeeeeeeeeer3-1 Palla spinta di Mims da zona 23-0 La pipe di Ruban2-0 Muro Kharchenko1-0 Muro di Kharchenko. Mims, Villani, Mazzaro, De Nardi in campo in casaBenissimo Bosio e Ishikawa in crescendo per la squadra piemontese che piano piano ha disinnescato le bocche da fuoco avversarie, in particolare Ruban ma soprattutto Rotar che era stata letale nel primo set23 punti in due set,ha messo il sigillo sulla Coppa Cev che prende la strada di