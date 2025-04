Oasport.it - LIVE Alba Blaj-Novara 0-1, Finale CEV Cup volley femminile in DIRETTA: Tolok (16 punti) trascina le piemontesi nel primo set, 28-30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 La fast di Ferreira Leao5-4 Vincenteda zona 25-3 Diagonale di Felix Costa da zona 44-3 Errore al servizio3-3 Palla spinta di Alsmeier da zona 43-2 In rete Alsmeier da zona 42-2 Diagonale Felix Costa da zona 41-2 Diagonale dida seconda linea1-1 Out la diagonale di Ishikawa da zona 40-1tempo Aleksic28-30 IN RETEEEEEEEEEEE ROTAR!vince ilset!devastante con 1628-29 Parallela dida seconda linea28-28 Muro di Ferreira Leao su Alsmeier27-28 Diagonale dida seconda linea!27-27 Diagonale di Rotar da zona 226-27 Diagonale stretta Ishikawa da zona 426-26 Errore al servizio25-26 Parallela di Ishikawa da zona 425-25 Diagonale di Ruban da zona 224-25 Diagonale dida zona 224-24 Mano out Ruban da zona 423-24 Mano outda zona 423-23 Out Alsmeier nel contrasto a rete22-23 Diagonale di Alsmeier da zona 422-22 Mano out Felix Costa da zona 421-22 Parallela dida seconda linea21-21 Vincente Felix Costa da zona 420-21 Errore di Felix Costa da zona 420-20tempo Kharchenko19-20 Diagonale dida zona 219-19 mano out Rotar da zona 418-19 Rispondea due mani da zona 2 sulle mani del muro18-18 Tocco vincente di Rotar a due mani17-18 Errore al servizio16-18 Murooooooooooooooooooooo Bonifaciooooooooooooooooooo16-17tempo Bonifacio16-16 Parallela di Ruban da zona 415-16 Pallonetto vincente di Alsmeier da zona 415-15 Diagonale potente dida seconda linea15-14 Ace Felix Costa14-14 Outda seconda linea13-14 La fast di Ferreira Leao12-14 Mano outda seconda linea12-13 Vincente Rotar sulle mani del muro da posto 211-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ishikawaaaaaaaaaaaaaaaaaaa11-12 Pallonetto vincente dida seconda linea11-11 Mano out Rotar da zona 210-11 Pallonetto dida zona 210-10 Parallela di Ruban da zona 29-10 Invasione aerea9-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Bonifacioooooooooooooooooooo9-8 Diagonale dida zona 29-7 Muro su Alsmeier8-7 Vincente Rotar8-6 Attacco dida zona 216.