Lanotiziagiornale.it - L’Italia traina il consumo di gas russo, siamo di nuovo il primo importatore

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nel 2024 l’Unione europea ha aumentato del 18% le importazioni di gas dalla Russia. Avrebbe dovuto essere l’anno dell’affrancamento. Invece è stato quello del ritorno. E in testa al trenino degli acquisti c’è, con 4 miliardi di metri cubi in più rispetto all’anno precedente. A voler essere spietati con i numeri: importiamo più gasdi prima, lo facciamo pagandolo di più, e spendiamo più per finanziare la guerra di Putin di quanto investiamo per aiutare l’Ucraina a difendersi.Mentre Bruxelles promette indipendenza energetica e annuncia il phase-out del gasentro il 2027, il report del think tank Ember ci mette davanti allo specchio. I 45 miliardi di metri cubi arrivati in Europa nel 2024 (contro i 38 dell’anno precedente) raccontano un’ipocrisia perfettamente oliata. E se l’obiettivo di RePowerEu era quello di azzerare la dipendenza da Mosca, la realtà è che la Russia resta ancora oggi responsabile del 14% deleuropeo.