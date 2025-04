Lortica.it - Liste di attesa sanitarie: la Regione investe 30 milioni per ridurle

La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla salute Simone Bezzini, ha stanziato 30di euro per abbattere ledinel 2025, puntando su maggiore produttività del sistema pubblico e sul ricorso al privato convenzionato.Diciottosaranno destinati a incentivare ore di lavoro aggiuntive per i professionisti del servizio sanitario, mentre il resto finanzierà prestazioni esterne dove necessario. Un ulteriore aiuto arriverà da un progetto sperimentale con i medici di famiglia, che permetterà di effettuare esami diagnostici di primo livello nelle case di comunità.Risultati 2024 e obiettivi 2025Nel 2024 il 92,2% degli interventi oncologici urgenti è stato eseguito entro 30 giorni, mentre per altre chirurgie monitorate la percentuale è stata dell’84,8%. Le criticità principali riguardano l’ortopedia, dove i tempi disono migliorati ma non ancora tornati ai livelli pre-pandemia.