Lanazione.it - “Lisa Vannelli ad una iniziativa politica di Fratelli d’Italia”. Attacca il Pd di San Giovanni

Arezzo, 01 aprile 2025 – La capogruppo di SanCivicaha preso parte ad un incontro pubblico in vista delle elezioni regionali organizzato dad'Italia che si è tenuto sabato scorso a Figline Incisa Valdarno. Una presenza che non è passata inosservata, soprattutto in casa PD. Il Partito Democratico sangiovannese, infatti, ha affermato che "il re è nudo e la maschera è stata gettata. Il civismo sangiovannese ha svoltato a destra". "Le elezioni regionali si avvicinano? Pare proprio di sì - ha sottolineato il PD. Ciò che è certo è quello che abbiamo appreso dai mezzi di informazione in merito alla recentedid'Italia a Figline Valdarno. Con il candidato in pectore alla presidenza dalla Regione Toscana per la destra, Alessandro Tommasi.