L’Iran avverte gli Usa | Se attaccati saremo costretti a produrre la bomba atomica

Cresce la tensione dopo le ultime dichiarazioni arrivate dal: “Un attacco degli Stati Uniti spingerebbead acquisire armi nucleari per garantirsi la difesa”. Lo ha detto Ali Larijani, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei. Leggi anche: Papa Francesco e l’infezione al polmone, i risultati delle lastre“Se commettete un errore sulla questione nucleare, costringeretea muoversi verso le armi nucleari perché deve difendersi”, ha affermato Larijani. “non vuole intraprendere questa strada, ma quando si applica pressione, trova una giustificazione secondaria e non ha altra scelta. Il popolo lo richiederà, sostenendo che è necessario per la sicurezza del Paese”, ha aggiunto.Parole che hanno contribuito ad alzare notevolmente il livello di tensione, visto che già in passato non erano mancate provocazioni forti tra gli Usa di Trump estesso.