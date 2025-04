Ilrestodelcarlino.it - Liquidazione ex Saga, prima svolta: salvi 25 dipendenti

Gaggio Montano (Bologna), 1 aprile 2025 – Un piccolo, ma essenziale passo in avanti per quanto riguarda il destino dell’exCoffee. È stato un incontro caldo, ma unitario. Questo è il riassunto della riunione di ieri mattina tenutasi in Regione fra i rappresentanti di Fiom e Fim, il sindaco Pucci di Gaggio Montano, Mazzetti della Città metropolitana, i rappresentanti del Gruppo Triulzi, dell’Agenzia regionale per il lavoro, di Confindustria Emilia-Romagna, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali e il liquidatore Mattia Berti. In questa sede si è arrivati a un “vitale” accordo che prevede la ricollocazione immediata di 25 lavoratori del reparto lamiera presso la società Minifaber, guidata dalla famiglia Melocchi e anch’essa presente al tavolo di via Aldo Moro, entro il 14 aprile.