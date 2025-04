Lanazione.it - L’Imu non viene pagata. Battaglia con la parrocchia

Un contenzioso che va avanti da oramai un decennio, se si considera che le prime contestazioni risalgono al 2013. E, adesso, il procedimento per la riscossione delda parte del Comune di Pistoia nei confronti dell’Associazione civile Bottegone che gestisce, nei locali delladi San Michele Arcangelo l’omonima scuola materna, arriva davanti ai giudici della Corte di Cassazione. Palazzo di Giano, infatti, con un’apposita determina dirigenziale dei giorni scorsi ha dato mandato all’avvocato Christian Giangrande per procedere con l’avanzamento del percorso processuale. Le prime notifiche di pagamento sono arrivate nel 2018 e stanno andando avanti per il periodo compreso fra il 2013 ed il 2016 su un punto specifico:deve essereda parte dellaperché l’attività chesvolta è di tipo commerciale (intesa come retta da incassare per ogni bambino cheaccolto nella struttura) e quindi non può beneficiare dell’esenzione che riguarda, per legge, gli ambienti ecclesiastici.