L'importanza dell'acqua: risorsa primaria da preservare contro inquinamento e cambiamenti climatici

L’è essenziale per la vita di tutti gli esseri viventi. Essendo una, tutti dovrebbero averne accesso, ma purtroppo non sempre accade. È importante non sprecarla e non inquinarla, evitando di gettare rifiuti nei mari e nei fiumi. Nell’Agenda 2030, uno degli obiettivi riguarda proprio l’di garantire l’accesso universale all’. In molte zone’Africa e’Afghanistan, la scarsità d’causa gravi problemi per la salute e la vita quotidiana. L’e iportano allo scioglimento dei ghiacciai, alla desertificazione e al surriscaldamento globale. Per ridurre lo spreco d’, possiamo compiere piccoli gesti quotidiani: chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti, preferire la doccia al bagno e non giocare con l’