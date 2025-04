Secoloditalia.it - L’imperdibile programma del Pd chiuso in conclave: antifascismo, woke e sogni di gloria

Leggi su Secoloditalia.it

Tutto pronto per il seminario del gruppo Pd alla Camera che si svolgerà giovedì e venerdì al Museo Casa Cervi a Gattanico, in provincia di Reggio Emilia, e che saràda Elly Schlein. In queste ore è stato rilasciatoche, insieme ai nomi degli ospiti, conferma l’impostazione da echo chamber dell’appuntamento. Una due giorni, per dirla in maniera più semplice, in cui i dem sembrano fermamente intenzionati a fare ciò che gli riesce meglio: suonarsela e cantarsela da soli, con note fortemente autoconsolatorie.del seminario PdSi parte giovedì pomeriggio con l’introduzione della capogruppo a Montecitorio, Chiara Braga, che si eserciterà sul tema “La nostra opposizione per l’alternativa”. Non è specificato se la seduta andrà avanti in notturna, come ci si potrebbe aspettare considerati sia lo stato dell’arte sulla questione sia le lacerazioni interne al Pd sia il precedente dell’ultima riunione dei gruppi, quando per giungere a una risoluzione sul Consiglio europeo che mettesse d’accordo tutti c’è voluta una seduta fiume a cavallo di due giorni e risolta all’ultimo minuto utile.