Ilrestodelcarlino.it - Liceo artistico Arcangeli occupato a Bologna: gli studenti salgono sul tetto

, 1 aprile 2025 – Dopo gli universitari di Cambiare Rotta, anche glidelieri, hanno deciso di “guardare il mondo dall’alto”. Una decina di ragazzi si trova infatti da qualche ora in presidio sopra ildella scuola: alcune foto scattate dai residenti di via Marchetti li hanno immortalati. Una situazione seguita con attenzione, visti anche i rischi per l’incolumità dei ragazzini. Dopo il Minghetti e il Copernico, a decidere di occupare sono stati anche glideldi via Marchetti e la succursale delLaura Bassi di via Broccaindosso. Si punta alla manifestazione di venerdì, con corteo in partenza da piazza Verdi alle 10. Sia all’che alle Laura Bassi l’occupazione è avvenuta tutto sommato di sorpresa.