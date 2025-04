Strumentipolitici.it - Libano: lanci di razzi misteriosi e escalation di tensioni con Israele

Beirut – Tunisi – I recentididalmeridionale verso il nord dihanno innescato una pericolosadi, alimentando speculazioni e preoccupazioni sulla stabilità della regione. L’origine deirimane avvolta nel mistero, con analisti che ipotizzano il coinvolgimento di agenti israeliani o di entità terze, data la natura rudimentale deie le modalità dio.Missili “bastardi” e indagini in corsoGli analisti concordano sulla natura “bastarda” dei missili, la cui provenienza è al momento sconosciuta. L’intelligence militare libanese è al lavoro per identificare i responsabili, ma le indagini si presentano complesse. Le piattaforme dio in legno e la scarsa precisione deisuggeriscono che gli autori non siano professionisti.Hezbollah nega il coinvolgimentoNonostante i sospetti, Hezbollah ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento nei, ribadendo il proprio rispetto della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dell’accordo di cessate il fuoco con