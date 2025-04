Lapresse.it - Libano, Israele colpisce edificio residenziale a Beirut: il palazzo distrutto

Tre persone sono morte a, in, dopo in un attacco dinella notte che ha colpito unnella periferia sud della capitale. Nel raid, secondo quanto scrive il quotidiano israeliano Haaretz, sarebbe rimasto ucciso un membro di Hezbollah responsabile di aver contribuito in alcune operazioni condotte da Hamas. Secondo il Ministero della Salute libanese, almeno altre 7 persone sono rimaste ferite nell’attacco aereo.