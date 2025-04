L’IA come psicologo economico per i bambini? Gli esperti | “Per ora impossibile sostituire la terapia umana”

Leggi su Fanpage.it

L’intelligenza artificiale si sta affermando nel supporto alla salute mentale, ma il suo impiego con isolleva numerosi per l'efficienza del supporto, oltre a diverse questione etiche. Alcunihanno infatti riflettuto sui rischi di un'eccessiva dipendenza dai chatbot terapeutici e chiedodo nuove regolamentazioni per garantire sicurezza ed equità nell’accesso alle cure anche per i più piccoli.