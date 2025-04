Li hanno richiamati Helena Lorenzo Shaila e Zeudi | Mediaset convoca i 4 big del Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una nuova avventura televisiva sta per prendere il via su Canale 5: The Couple, il nuovissimo reality show targato, debutterà lunedì 7 aprile sotto la conduzione di Ilary Blasi. Il format si presenta come uno spin-off diretto del, ma con una svolta romantica (e competitiva): al centro della scena ci saranno otto coppie pronte a mettersi alla prova all'interno della famigerata Casa più spiata d'Italia. Sì, proprio quella del, che cambia pelle ma non funzione: telecamere attive 24 ore su 24, confessionali, dinamiche inaspettate e sfide all'ultimo batticuore. Il concept punta a esplorare le relazioni di coppia sotto pressione, tra alleanze strategiche e momenti ad alto tasso emotivo.