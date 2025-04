Panorama.it - L’ex virostar Bassetti si dà alle televendite: in pigiama per lo spot all’hotel della moglie

Lezione tra le lenzuola. Non di sessualità, bensì sull’importanza del dormire bene con un insegnante di eccezione, il professor Matteo. Direttoreclinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e da qualche mese alla guida del Consiglio di superiore di sanitàLiguria, l’infettivologo «pure dormologo» (commenta un utente) si mette inper intrattenere sui social, pardon, per educare a un buon sonno.Sceglie di farlo non dal talamo di casa, o da un letto del suo reparto, ma da una delle stanze del Rex hotel residence, Maria Chiara Milano Vieusseux. Diventa dunque unoin chiave pubblicitaria. «Tra poco vedrete un bellissimo video fatto in un ambiente confortevole per il sonno, che parla dell’importanza del sonno per tutti noi e soprattutto per tutti voi», annuncia sul canale Instagram dell’hotel genoveseconsorte, a Boccadasse, un suadentein t-shirt a manica lunga.