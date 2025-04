Justcalcio.com - L’ex stella dell’Arsenal termina il contratto dopo la diagnosi cerebrale

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:centrocampistae la Svezia International Kristoffer Olsson è stato costretto a porre fine alla sua carriera all’età di 29 anniessere stata diagnosticata una condizioneacuta.Il centrocampista si è laureato all’Arsenal’s Academy prima di forzare una carriera rispettabile per se stesso con i club in tutta Europa e diventare regolare nella squadra nazionale svedese.Tuttavia, ha trascorso l’anno passato a riabilitareaver perso la coscienza nella sua casa, portando a unadi diversi piccoli coaguli di sangue nel cervello a causa di un’infiammazione dei vasi sanguigni estremamente rari.illaKristoffer Olsson durante il suo periodo all’Arsenal (Credito immagine: Getty Images)Olsson ha suonato di recente per l’FC Midtjylland, unendosi al club nel 2022aver già suonato anche per i giganti danesi all’inizio della sua carriera.