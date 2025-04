Formiche.net - L’Europa e Mattarella nel mirino dell’ambasciatore russo Paramonov

È “davvero paradossale” che, mentre Russia e Stati Uniti discutono di “di un ritorno alla diplomazia, al dialogo, delle possibili vie per una risoluzione delle divergenze”, l’Unione europea cerchi “di metterci i bastoni tra le ruote” e fa “di tutto per ostacolare il processo di pace”. A parlare è Alexey, ambasciatorein Italia, nel suo intervento, nei gironi scorsi, alla Conferenza delle associazioni per la promozione dell’amicizia tra la Russia e l’Italia. E ancora: “Il programma di riarmo promosso dai vertici dell’Unione europea rischia di impoverire i cittadini europei e di trasformarsi in un riarmo incontrollato della Germania, la quale, come ben ricordiamo, alla fine degli anni Trenta del secolo scorso si tramutò nel Terzo Reich. Oggi è ancora possibile che si ripeta una cosa del genere? Sì, è del tutto possibile”.