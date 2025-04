Davidemaggio.it - L’esilarante imitazione di Monica Setta a GialappaShow

ogni anno vengono proposti nuovi personaggi e ce n’è uno nell’edizione partita ieri sera su Tv8 e Sky Uno che oseremmo definire perfetto per quanto riuscito:, imitata da Giulia Vecchio.La comica, new entry nello show della Gialappa’s Band, condotto dal Mago Forest, si è calata nei panni della giornalista e conduttrice di Rai 2 in maniera impeccabile, esasperando vezzi e movenze tipiche della. Gioca sulle parole di cui il volto di Storie di Donne al Bivio spesso ‘abusa’ (su tutte, “straordinaria”, usata per chiunque e la qualunque) e su un fare che talvolta può risultare freddo e distaccato anche quando la vita privata dell’intervistata di turno finisce a trattare di drammi e dolori vari.Ma la Vecchio è riuscita a proporre unacredibilissima anche nell’aspetto fisico, prorompente ed esplosivo oltre che somigliante, così come la voce, che a tratti sembra realmente dell’originale.