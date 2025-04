Robadadonne.it - Le storie originali di 6 principesse Disney: il lato oscuro delle fiabe

Set incantevoli, abiti (letteralmente) da favola, bellezze perfette e l'immancabile finale "Vissero per sempre felici e contenti". I cartoni targati Waltci hanno sempre fatto sognare (e continuano a farlo tuttora, a dispetto dell'età adulta!) perché ogni volta che ne guardiamo uno ci tuffiamo in un mondo incantato, dove, dopo gli ostacoli da superare, tutto, alla fine, si risolve per il meglio. Il mondo che noi vorremmo, e che sappiamo non avremo mai: per questo adoriamo tanto lee i loro protagonisti, perché ci fanno staccare per qualche istante dai nostri pensieri quotidiani e ci aiutano a lasciar volare l'immaginazione.