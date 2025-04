Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 1 aprile

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Arieteè dedicato a Venere, Afrodite greca, dea dell'amore e della fortuna. Il mese inizia con Venere nel segno che vi precede ma l'amore è rallegrato dalla gioiosa Luna in Gemelli, non dovete dire altro se non l'invito amoroso: vieni amore, siedi su questo letto di fiori accanto a me. Consideriamo il vostro mese simpatico, creativo, allargatevi il più possibile verso l'esterno. Potete emergere, costruire, guadagnare. Toro Un periodo di successo personale, liquidità in crescita anche se non disponibile subito per tutti.inizia con una fertilissima Luna nel campo del patrimonio, Gemelli, ben predisposta per gli affari e per la famiglia, casa.