Le serie tv da non perdere ad aprile 2025

Se il primo caldo dinon ti ferma dal voler passare qualche ora sul divano davanti alle storie che più ti appassionano, le piattaforme streaming corrono in tuo soccorso:, infatti, si preannuncia un mese entusiasmante per gli appassionati diTV con il ritorno di alcuni dei titoli più amati e l’arrivo di nuove produzioni.Tra distopie mozzafiato, thriller psicologici e drammi intensi, ecco leche, secondo noi, non possono mancare nella tua lista del mese di.Leimperdibili in uscita ad“The Handmaid’s Tale 6”, 8L’8gli amanti delle distopie possono gioire: su TimVision torna The Handmaid’s Tale, la storia in puntate basata sul romanzo di Margaret Atwood pronta a stupirci con la sua sesta e ultima stagione.Protagonista è June Osborne, interpretata da Elisabeth Moss, che continua la sua lotta contro il regime totalitario di Gilead in una stagione “feroce e selvaggia” piena di tensione, dinamiche da brividi e capace di creare nuove alleanze per provare a ottenere un futuro migliore.