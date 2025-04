Quotidiano.net - Le regioni italiane che ti danno migliaia di euro per trasferirti: la lista dei contributi (e quando scattano)

Roma, 1 aprile 2025 - Centomilaper trasferirsi in un piccolo paese della provincia di Trento: questo è il bonus di cui tutti stanno parlando negli ultimi giorni. In realtà è l'ultimo di una lunga serie di incentivi che solitamente vogliono scongiurare lo spopolamento di zone montane, isolate o apparentemente 'poco attrattive' su tutto il territorio nazionale. Iniziative analoghe sono infatti state intraprese anche dalle altre, come Calabria, Friuli Venezia Giulia o Sardegna, nonché da innumerevoli piccoli comuni. Interessati a far svoltare la vostra vita, avventurandovi in un piccolo e caratteristico borgo con annessi bonus per acquisto o ristrutturazione di un immobile? Ecco lache in molti stavano aspettando. Sommario Provincia autonoma di Trento Calabria Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Sardegna Le case a prezzi stracciati Provincia autonoma di Trento La Giunta regionale della provincia di Trento ha deciso di puntare a ripopolare le zone montane, ormai sempre di più 'abbandonate' per realtà più attrattive come le città a valle.