Le principali scadenze fiscali di aprile 2025: il calendario con le date

si conferma un mese denso diper contribuenti, imprese e datori di lavoro. Ecco ilcompleto degli adempimenti da tenere a mente.diPersona al computer (Getty Images).10: Contributi Inps colf e badanti15: Emissione e registrazione fatture differite Iva16: Adempimenti periodici Irpef, Iva e contributi Inps; versamento ritenute condomini; Tobin Tax; versamento seconda rata secondo acconto dichiarazione dei redditi.20: Comunicazione dati canone tv da parte delle imprese elettriche25: Presentazione elenchi Intra mensili e trimestrali30: Dichiarazione Iva; modello 730 e Redditi precompilato al via; domanda riammissione Rottamazione Quater; ravvedimento tombale 2018-2022; comunicazioni annuali contratti società di calcio professionistiche; dichiarazione Intra 12 per enti non commerciali e agricoltori esonerati.