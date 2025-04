Diredonna.it - Le più belle frasi e aforismi di Khalil Gibran su amore, vita e libertà

Quando pensiamo al romanticismo e alla poesia, è abbastanza comune che ci venga in mente il nome di. Può darsi che abbiate letto la sua opera più celebre – Il Profeta – o una miscellanea delle sue liriche più note, ma una cosa è certa: non è uno scrittore che si dimentica facilmente.Chi era: la filosofia dietro le sue paroleVissuto tra il 1883 e il 1931,è stato un poeta e un pittore. Era di origine libanese, e quando aveva 12 anni si trasferì con la madre a New York. Durante la sua giovinezza studiò negli Stati Uniti e per una parentesi in Libano, e questo sancì una caratteristica della sua storia personale: divenne, come molti altri poeti, il tipico intellettuale viaggiatore, che vuole conoscere al di fuori del proprio ambiente famigliare, tanto che fu anche per brevi periodi a Londra e Parigi.