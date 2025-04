Tpi.it - Le Pen ineleggibile, Meloni: “Chi crede nella democrazia non può gioire”

“Nessuno che creda davveropuòdi una sentenza che colpisce il leader di un grande partito, privando milioni di cittadini della loro rappresentanza”. Così la presidente del Consiglio Giorgiacommenta la pronuncia del Tribunale penale di Parigi che ieri ha dichiarato la leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen aper cinque anni.Negli scorsi annie Le Pen sono state spesso allineate sulle stesse posizioni. Da quando la leader di Fratelli d’Italia è a capo del governo italiano, peraltro, i rapporti si sono raffreddati, soprattutto a causa della scelta didi instaurare un rapporto piuttosto stretto con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dopo le elezioni europee del giugno 2024, Le Pen esono state descritte dagli osservatori internazionali come due leader in competizione per guidare il fronte dell’estrema destra in Europa.