Ilfattoquotidiano.it - Le Pen ineleggibile, Meloni: “Chi ama la democrazia non può gioire”. Trump: “La Francia sembra proprio gli Usa”

Non c’è solo Elon Musk. L’estrema destra mondiale si mobilita suon di dichiarazioni per Marine Le Pen, leader del Rassemblement National condannata a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato per appropriazione indebita di fondi dell’Unione europea.“Spero e incoraggio la Le Pen a superare questa persecuzione e a candidarsi alle prossime elezioni presidenziali” del 2027, ha scritto su X l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, a processo per il tentato colpo di stato del 2022 e anch’egli dichiaratoper aver diffuso false notizie circa il processo elettorale in Brasile.Donaldha paragonato la sentenza ai propri guai giudiziari. “È una cosa molto importante. So molto a riguardo e molte persone pensavano che non sarebbe stata condannata per nulla, e non so se si tratti di una condanna, ma le è stato vietato di candidarsi per cinque anni ed era la candidata principale”, ha detto il presidente degli Stati Uniti citato dalla Cnn.