Le Pen il procuratore generale respinge le accuse | Condanna non politica Bardella annuncia manifestazioni di protesta nel weekend

Parigi, 1° aprile 2025 – Ildella Corte di Cassazione, Remy Heitz, ha respinto lesecondo cui ladi Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici abbia motivazioni politiche. "La giustizia non è, questa decisione non è una decisionema giudiziaria, presa da tre giudici indipendenti e imparziali", ha detto in un'intervista a Rtl, dopo le critiche alla magistratura per ladella leader di Rn. Il verdetto "è stato emesso in conformità con la legge", ha insistito. Heitz ha poi definito "inaccettabili" gli "attacchi personali contro i magistrati e le minacce che possono essere oggetto di procedimento penale". "La decisione è stata presa al termine di un processo che ha tutte le carte in regola per essere un processo equo, dopo un dibattito in contraddittorio durato due mesi, un'indagine durata anni", ha ricordato Heitz.