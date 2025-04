Lapresse.it - Le Pen, Gasparri: “Chiaro l’uso politico della sentenza”

Leggi su Lapresse.it

“Lanon mi sorprende affatto, se fossi stato scommettitore ci avrei scommesso su unagià scritta”. Lo ha detto Maurizio, senatore di Forza Italia commentando ladi condanna a cinque anni di ineleggibilità, con effetto immediato,leader del Rassemblement National Marine Le Pen. “Non conosco i dettagli, potrebbe anche essere colpevole ma è. C’è confusione tra giustizia e politica e in Italia questo ha visto e vede ancora una fase acuta. Non vorrei che chi sperava in questa condanna si ritrovasse una reazione politica democratica perché la cosa si presta a mille dubbi”, ha concluso