Formiche.net - Le Pen è vittima del suo populismo giudiziario. La versione di Ceccanti

Ghigliottinati da loro stessi. Verrebbe da dire così, leggendo la condanna inflitta alla storica leader del Rassemblement National, Marine Le Pen nella vicenda legata all’appropriazione indebita di fondi Ue. Non siamo in grado di stabilire i tempi della sentenza di appello ma “il quadro probatorio sembra così consistente da poter dire che la corsa all’Eliseo nel 2027 è da considerarsi pressoché impossibile”. Lo dice a Formiche.net il costituzionalista ed ex parlamentare del Pd, Stefanoche rileva un’altra sfaccettatura all’interno della querelle giudiziaria. “Gli ultimi che possono protestare contro questa scelta legislativa sono esponenti di forze antisistema che in nome di un certohanno voluto quelle norme, tra cui Marine Le Pen”.La sentenza contro Le Pen rappresenta un duro colpo per il RN.