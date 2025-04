Thesocialpost.it - Le Pen divide il governo: Salvini alza i toni, gelo di Forza Italia

Matteosi schiera apertamente con Marine Le Pen, attaccando Bruxelles senza mezzi termini. “JeSoutiensMarine”, scrive su X, dichiarando il proprio sostegno alla leader del Rassemblement National e denunciando quella che definisce una “dichiarazione di guerra” da parte dell’Ue.: “Pulsioni belliche di Von der Leyen spaventose”Il vicepremier leghista non si limita alla solidarietà: grida al complotto giudiziario e si pone alla testa del coro di chi, a destra, protesta in tutta Europa contro la decisione della giustizia francese. Al suo fianco, su una linea altrettanto radicale, si schiera Elon Musk, il miliardario americano sempre più vicino alle posizioni sovraniste. Va detto che in Francia diversi politici non alleati di Le Pen si sono espressi contro la decisione di impedire alla leader del Rassemblement National di correre per l’Eliseo.